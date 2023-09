Russia, elezioni amministrative al via: al voto anche regioni ucraine

Il capo della Commissione elettorale centrale Ella Pamfilova ha spiegato che i seggi sono aperti in 54 entità elettorali. Si vota anche in quattro regioni ucraine annesse a settembre (Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia). Kiev: “Una farsa” ascolta articolo

Da oggi 8 settembre fino a domenica sono aperti i seggi per le elezioni amministrative in alcune regioni della Russia e in quattro regioni ucraine annesse a settembre (Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia). In totale si vota in 54 regioni della Russia, come ha specificato in un briefing il capo della Commissione elettorale centrale Ella Pamfilova, ripresa da Ria Novosti. Come specifica Reuters, il governo ha impedito di candidarsi a molti politici contrari al presidente Vladimir Putin, e diverse formazioni di opposizione sono state dichiarate illegali.

Seggi aperti in 54 entità regioni In cinque regioni il capo dell'esecutivo sarà eletto non direttamente: sarà invece stabilito attraverso il voto del parlamento locale. Un esempio è il distretto di Yamalo-Nenets, ma lo stesso vale per i cosiddetti nuovi territori. "In 54 entità elettorali della Federazione Russa, dove è stata presa la decisione di votare in tre giorni, i seggi elettorali sono aperti. E hanno aperto con l'inno della Federazione Russa", ha detto Ella Pamfilova. Anche Mosca elegge un nuovo sindaco fra i cinque candidati in lizza per la carica: Sergei Sobyanin , Boris Chernyshov , Vladislav Davankov, Leonid Zyuganov e Dmitry Gusev. I moscoviti voteranno anche per i deputati in 13 comuni. Nella regione di Mosca si stanno svolgendo inoltre le elezioni del governatore e gli elettori dovranno scegliere tra Andrei Vorobyov, Kirill Zhigarev, Alexander Naumov e Anatoly Nikitin. Le elezioni nella maggior parte delle regioni si svolgeranno nell'arco di tre giorni.

"Elezioni farsa" L'Ucraina ha definito una farsa le elezioni organizzate da Mosca: "Le pseudo-elezioni della Russia nei territori temporaneamente occupati non hanno alcun valore", ha affermato il ministero degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba in una nota, invitando i partner stranieri "a condannare le azioni arbitrarie e vane della Russia". Risposta è arrivata da Berlino, tramite l'account X della ministra degli Esteri Annalena Baerbock: "La Russia sta facendo 'votare' nei territori ucraini di Donetsk, Luhansk, Crimea e parti di Kherson e Zaporizhzhya. Questo non è altro che un evidente esercizio di propaganda. Non riconosciamo il tentativo della Russia di rubare territori".