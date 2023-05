8/14 ©IPA/Fotogramma

Per il Garden Party di Buckingham Palace i principi William e Kate hanno fatto sfoggio di look esibiti già in occasioni precedenti. Non è sfuggito agli osservatori che il completo (di Elie Saab) con la gonna in tulle e la blusa azzurra indossato dalla Middleton è lo stesso scelto per le corse di Ascot del 2019. Anche il cappellino con la falda e il fiore decorativo visto nel 2019 è stato riproposto in coordinato con l'outfit

