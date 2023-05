5/14 ©IPA/Fotogramma

Look total white ma per una ragione ben diversa, invece, per Letizia Ortiz che ha accolto a Madrid, insieme a Re Felipe, il Presidente colombiano Gustavo Francisco Petro e sua moglie, la First Lady, Veronica Alcocer in visita di stato in Spagna per due giorni. L'abito in pizzo della sovrana spagnola, che ha scatenato le ricerche degli ammiratori dei suoi outfit, è del brand Sfera