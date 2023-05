Incoronazione di re Carlo III, i luoghi della cerimonia in 3D. VIDEO

È tutto pronto a Londra per l’incoronazione di Carlo III come sovrano. Il successore di Elisabetta II sarà il quarantesimo sovrano a essere solennemente incoronato all’interno dell'abbazia di Westminster, in una giornata che seguirà un rigido protocollo dal momento della partenza da Buckingham Palace fino al tradizionale saluto dal balcone al termine delle cerimonie. Ecco quali sono le tappe principali, con la ricostruzione in 3D del percorso che sarà seguito dai reali, e come si svolgerà l’incoronazione all’interno dell’abbazia (LO SPECIALE - I POTERI DEL RE - DOVE VEDERE IN TV LA CERIMONIA).