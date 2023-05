Spagna, la figlia di re Felipe ed erede al trono entrerà nell’esercito

Terminati i due anni di studi all’Atlantic College, prestigioso istituto nel Galles che ha sede nel maniero medievale di St Donat, la principessa Leonor di Borbone entrerà all’Accademia Generale dell’esercito di Saragozza per dare inizio alla sua formazione militare prendendo servizio come cadetta dell’esercito

Il prossimo 17 agosto la principessa Leonor di Borbone, erede al trono di Spagna, entrerà all’Accademia Generale dell’esercito di Saragozza per dare inizio alla sua formazione militare prendendo servizio come cadetta dell’esercito. Per i prossimi tre anni la 17enne figlia di re Felipe VI e di Letizia Ortiz indosserà la tuta mimetica e dovrà dire addio ad abiti eleganti e gioielli. Secondo quanto riportato dalla radio tv pubblica spagnola, la principessa (che diventerà maggiorenne il prossimo 31 ottobre), continuerà il suo percorso nelle forze armate presso la Scuola Navale Marin di Pontevedrae per poi concludere l’iter formativo nell’Accademia Generale dell’Aria e dello Spazio di San Javier (Murcia) prestando servizio nell’Aeronautica.