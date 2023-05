3/13 Start Digital

Per realizzare queste immagini di fantasia, Start Digital ha utilizzato l'ultima versione di Midjourney (5.1). “Usando i suggerimenti che descrivono in dettaglio l'angolazione della fotocamera, l'inquadratura, l'ISO, l'apertura, lo stile di illuminazione e il tipo di fotocamera, siamo stati in grado di ottenere una serie di immagini che sembravano molto vicine alla realtà”, spiega l’agenzia australiana

Incoronazione di Re Carlo III, presentato il primo ritratto ufficiale