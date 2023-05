1/8 ©IPA/Fotogramma

A pochi giorni dai festeggiamenti per l'incoronazione di re Carlo III, i principi William e Kate sono tornati in pubblico visitando l'associazione scout di cui la principessa è presidente, Big Help Out. La famiglia al completo infatti ha fatto volontariato per il terzo Upton Scout Group di Slough

