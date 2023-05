“Buonasera sua Maestà, buonasera Windsor. Grazie a tutti per essere qui in questa magnifica serata". Così il principe William ha dato il benvenuto ai ventimila sudditi presenti nel parco del castello di Windsor per assistere al concerto dell'incoronazione e rendere omaggio a Re Carlo III . William ha fatto gli onori di casa, rivolgendo un bellissimo discorso a suo padre: "Per quanto belle siano le celebrazioni, al centro dello sfarzo c'è un messaggio semplice: il servizio. Le prime parole di mio padre, entrando ieri nell'abbazia di Westminster, sono state un giuramento di servizio - ha detto - Era un giuramento di continuare a servire".

"Pa', siamo tutti orgogliosi di te"

Dopo avere ricordato tutte le cose importanti fatte da suo padre, William è passato a un tono più informale: "Pa', siamo tutti orgogliosi di te. Come diceva mia nonna, le incoronazioni sono una dichiarazione delle nostre speranze per il futuro. Io so che ci guarda da lassù con affetto. E so che sarebbe una madre molto orgogliosa". Davanti a queste parole Re Carlo, in prima fila nella tribuna d'onore, non ha trattenuto la profonda commozione (e qualche lacrima si è vista anche sul volto della principessa Kate, sua nuora).