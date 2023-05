Londra, turista ferma il principe William e lo invita in Puglia

Where is Puglia?



Il principe William si è fermato a parlare con alcune persone assiepate dietro le transenne, quando ha incrociato lo sguardo di Alessia: "Where is Puglia?" chiede divertito WIlliam alla ragazza che gli aveva spiegato da dove venisse: "Bari, Taranto, in the south", specifica la giovane, che poi lo invita nella propria regione, immortalando tutto in un video che ha già fatto il giro del web, condiviso anche da presidente della Regione Puglia Michele Emiliano che ha aggiunto sul proprio profilo Facebook: "La forza della Puglia, i pugliesi! Siamo come il prezzemolo in ogni minestra!".