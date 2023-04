Emissari del gruppo russo di mercenari Wagner si incontrarono segretamente in febbraio con "contatti turchi", non esitando ad andare in un paese Nato per reperire armi ed equipaggiamento per la sua battaglia in Ucraina. E' quanto emerge da uno dei documenti top secret Usa trapelati sui social. Il documento, scrive il New York Times, suggerisce che lo stato africano del Mali, dove la Wagner conta una presenza significativa, poteva essere usato in una triangolazione per acquistare le armi dalla Turchia per conto dell'organizzazione di mercenari.