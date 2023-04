Nessuno ha ancora avviato alcuna iniziativa per un cessate il fuoco in Ucraina in coincidenza con la Pasqua Ortodossa di domenica 16 aprile, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov, osservando che in passato qualsiasi tregua proposta da Mosca è stata ignorata da Kiev. Peskov ha aggiunto che la Francia ''difficilmente può rivendicare il ruolo di mediatore sull'Ucraina perché è schierata sia direttamente che indirettamente con Kiev. Mosca, intanto, ha intensificato la difesa dei confini nord-occidentali in seguito all'ingresso della Finlandia nella Nato, ha detto il comandante delle forze militari di difesa aerea e missilistica Demin. Il Pentagono ha dichiarato che "la fuga di carte top secret Usa sui social media qualche giorno fa pone un grave rischio per la sicurezza". Alcuni documenti riguardavano i piani per l'Ucraina.

Le forze di Mosca continuano a concentrare le loro azioni offensive nelle direzioni di Lyman, Bakhmut, Avdiivka e Marinka nella regione di Donetsk, nell'Ucraina orientale, dove ieri le truppe ucraine hanno respinto 58 attacchi: lo ha reso noto lo Stato Maggiore delle Forze Armate di Kiev, come riporta Ukrinform. Il capo dell'autoproclamata Repubblica di Donetsk, Denis Pushilin, ha annunciato che le forze russe controllano il 75% della città di Bakhmut. Lo riporta l'agenzia Tass.

Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24​: