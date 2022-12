Il

Financial Times

ha nominato il presidente ucraino

Zelensky "persona dell'anno"

. Entrati in vigore l'embargo Ue al petrolio russo via mare e il price cap a 60 dollari al barile. Secondo quanto riporta il

Guardian

, sta circolando alle Nazioni Unite a New York in queste ore una bozza di risoluzione per la creazione di un tribunale in stile Norimberga per ritenere la leadership russa responsabile dei crimini di aggressione in Ucraina

Attacco in profondità nel territorio russo da parte di due droni ucraini, che sono arrivati a colpire due basi di bombardieri strategici a centinaia di chilometri dai propri confini. La risposta russa non si è fatta attendere, con una pioggia di missili sull'Ucraina. Putin visita il ponte che collega la Crimea col territorio russo.Oggi vertice dei paesi del Gruppo di Visegrad.