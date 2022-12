Zelensky è la "Persona dell'Anno" secondo il Financial Times

Il Financial Times ha nominato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky “Persona dell'anno”: lo riporta lo stesso quotidiano britannico nella sua edizione online. La decisione trova motivazione nella "straordinaria dimostrazione di leadership e forza d'animo" di Zelensky, definito "un Churchill per l'era dei social media". In un'intervista al giornale, il leader ucraino ha dichiarato di essere "più responsabile che coraggioso... Odio deludere le persone". E poi: "Voglio solo catturare una carpa nel fiume Dnipro". Per l'Ft, Zelensky "incarna la resilienza del suo popolo ed è diventato un portabandiera della democrazia liberale".