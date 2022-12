Francia, indennità carburante per 10 milioni di lavoratori

Il Primo Ministro francese Elisabeth Borne ha annunciato oggi che a partire dall'inizio di gennaio verrà dato un assegno per il carburante di 100 euro per tutto il 2023 a 10 milioni di "lavoratori" meno abbienti. "Stiamo per istituire un'indennità per il carburante per i francesi meno abbienti che hanno bisogno dell'auto per andare al lavoro, quindi 100 euro per circa la metà delle famiglie, che rappresenta uno sconto di circa 10 centesimi al litro" alla pompa, ha detto il capo del governo a Rtl. Secondo Borne, questo dispositivo avrà un budget di circa 1 miliardo di euro.