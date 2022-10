Mosca, non abbiamo mai minacciato Ucraina con armi nucleari

"La Russia non ha minacciato e non sta minacciando l'Ucraina con armi nucleari". Lo ha dichiarato, in una riunione all'Onu, il vicedirettore del Dipartimento per la non proliferazione e il controllo degli armamenti del ministero degli Affari esteri russo, Konstantin Vorontsov, come riporta il sito internet dello stesso dicastero. "Per molti anni", ha accusato il diplomatico, "la stessa Kiev non ha rispettato gli obblighi del Memorandum di Budapest", il documento sulle garanzie di sicurezza in relazione all'adesione dell'Ucraina al Trattato di non proliferazione delle armi nucleari. "In particolare", ha continuato Vorontsov, "gli impegni non rispettati sono quelli relativi al contrasto alla crescita del nazionalismo aggressivo e dello sciovinismo. Il nazionalismo è stato, invece, apertamente incoraggiato da Kiev e nelle sue forme radicali".