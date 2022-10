Guerra in Ucraina, Putin impone legge marziale nelle regioni annesse

Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato un decreto sull'introduzione della legge marziale nei territori delle Repubbliche popolari di Lugansk e Donetsk e delle regioni di Zaporizhzhia e Kherson, di recente annesse da Mosca dopo referendum non riconosciuti dalla comunità internazionale. Putin ha anche incaricato il governo di preparare una bozza di decreto sull'istituzione di un Consiglio speciale di coordinamento "sotto il Consiglio dei ministri" per "soddisfare le esigenze emerse nel corso dell'operazione militare speciale" (GUERRA IN UCRAINA, Liveblog - Speciale ).

Poteri aggiuntivi

"Nella situazione attuale” ha sottolineato Putin nel suo intervento di apertura a una riunione del Consiglio di sicurezza russo “ritengo necessario conferire poteri aggiuntivi ai capi di tutte le regioni russe. Gli alti funzionari degli enti costitutivi della Federazione dovrebbero prestare la necessaria attenzione all'attuazione delle misure volte a garantire l'incolumità delle persone, la sicurezza e la protezione antiterrorismo delle strutture critiche, il mantenimento dell'ordine pubblico, l'aumento della stabilità, del funzionamento dell'economia, dell'industria, della creazione e dell'espansione della produzione dei prodotti necessari per l'operazione militare speciale". Putin ha ricordato che in questi territori "prima di entrare in Russia, c'era già un regime di legge marziale". "Ora dobbiamo formalizzare questo regime nel quadro della legislazione russa. Pertanto, ho firmato un decreto sull'introduzione della legge marziale in questi quattro soggetti della Federazione russa", ha spiegato ancora il presidente russo. Il decreto "sarà immediatamente inviato per l'approvazione al Consiglio della Federazione", il Senato russo, ha aggiunto, "anche la Duma di Stato è stata informata della decisione".