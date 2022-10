Il generale di Putin Surovikin: "Non escludiamo decisioni difficili "

Le autorità filorusse della regione di Kherson, in Ucraina, hanno in programma di evacuare circa 50-60 mila persone sulla riva sinistra del fiume Dnepr entro una settimana. Lo ha dichiarato il governatore ad interim Volodymyr Saldo, come riporta Ria Novosti. Il comandante del Gruppo Integrato di Forze Armate russe in Ucraina, il generale dell'esercito Sergey Surovikin, ha dichiarato ieri che le forze Armate russe erano in possesso di informazioni secondo cui Kiev stava preparando un massiccio attacco missilistico contro la diga della centrale idroelettrica di Kakhovka. La situazione nelle aree dell'Ucraina interessate dalla cosiddetta operazione militare speciale russa è "tesa", ha avvertito Surovikin citato dall'agenzia Tass.

"La situazione militare è complicata"

Il fedelissimo di Vladimir Putin ha aggiunto che gli ucraini stanno inviando al fronte "tutte le riserve" a loro disposizione e continuano i loro tentativi di attaccare le posizioni delle forze russe, ma le loro perdite hanno raggiunto cifre "dai 600 ai 1.000" soldati al giorno. Le truppe russe si preparano ad evacuare la popolazione civile da Kherson già annunciata a causa dell'offensiva ucraina, ha detto Surovikin, sottolineando che la situazione militare e tattica nella regione "è complicata". Secondo il comandante, è la Nato che "spinge Kiev" a continuare l'offensiva nella regione di Kherson. "Ulteriori azioni relative a Kherson dipenderanno dall'evoluzione della situazione tattico-militare che non è facile, non si può escludere che vengano prese decisioni difficili", ha dichiarato alla stampa.