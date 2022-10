In un audio ottenuto in esclusiva da LaPresse, si sente il leader di Forza Italia che durante la riunione dell’assemblea del partito alla Camera dice: “Io non vedo come possano mettersi a un tavolo di mediazione Putin e Zelensky. Oggi, purtroppo, nel mondo occidentale non ci sono leader, non ci sono in Europa e negli Stati Uniti d’America”. Poi parla degli accordi di Minsk e dice che il presidente ucraino ha “triplicato” gli attacchi alle repubbliche del Donbass

Dopo le parole sui suoi rapporti con Vladimir Putin, Silvio Berlusconi torna a far discutere per le parole pronunciate durante la riunione dell’assemblea di Forza Italia alla Camera e registrate in un audio ottenuto in esclusiva da LaPresse. “Io non vedo come possano mettersi a un tavolo di mediazione Putin e Zelensky - dice il leader di Forza Italia - Perché non c’è nessun modo possibile. Zelensky, secondo me… lasciamo perdere, non posso dirlo…”. Poi aggiunge: “Quello che è un altro rischio, un altro pericolo che tutti noi abbiamo: oggi, purtroppo, nel mondo occidentale, non ci sono leader, non ci sono in Europa e negli Stati Uniti d’America. Non vi dico le cose che so ma leader veri non ce ne sono. Posso farvi sorridere? L’unico vero leader sono io…”.