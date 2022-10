Sondaggi, dopo elezioni crescono FdI e M5s, Pd e Lega in calo

Crescono Fratelli d’Italia e Movimento 5 Stelle. Calano Partito Democratico, Lega e Forza Italia. Poche settimane dopo il voto del 25 settembre 2022, nuove analisi fotografano il termometro politico del nostro Paese. Le rilevazioni tengono conto non tanto delle intenzioni di voto, quanto delle aspettative, dei timori e delle speranze che gli italiani nutrono nella politica. I dati si discostano molto dall’esito elettorale?

Dai numeri emerge con chiarezza l’azione del cosiddetto “effetto bandwagon” (o effetto “carrozzone”): in parole semplici, i sondaggi sono influenzati fortemente dall’esito elettorale. È un effetto trascinamento: chi vince le elezioni viene premiato nelle rilevazioni successive al voto; chi le perde, inesorabilmente cala. Ecco allora che Fratelli d’Italia sale al 26,7% nei sondaggi, guadagnando uno +0,7% rispetto al 25 settembre. Anche il Movimento 5 Stelle recupera nelle analisi, portandosi a un 16,7%.

Perdono punti Lega, Fratelli d'Italia e Pd

Per lo stesso effetto, ma in negativo, perdono punti la Lega (-0,7%) e Forza Italia (-0.3%). Il Partito Democratico soffre ancora della debacle elettorale (e delle turbolente dinamiche interne al partito, in vista del congresso) Nei sondaggi, il suo è il calo più significativo: passa dal 19,1% dell’elezioni al 18%, con un calo dell’1,1%.