"Dobbiamo essere pronti a fare quello che gli italiani ci hanno chiesto: fare la prima opposizione a questo governo in modo intransigente e costruttivo. Fare un'opposizione sia in Parlamento sia nel Paese, di piazza quando necessario". A dirlo, a Che tempo che fa su Rai 3, è il segretario del Pd, Enrico Letta. La speranza è che l’opposizione sia "il più unitaria possibile". E sul M5s, Letta spiega: "Ha svolto un ruolo importante, noi governiamo con loro" in alcune regioni come il Lazio, dove si tornerà al voto (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE - DOPO IL VOTO: LO SPECIALE DI SKY TG24).