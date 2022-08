Guerra Ucraina Russia, le news di oggi 2 agosto sulla crisi. DIRETTA

Zelensky: "Troppo presto per gioire per export grano"

Per il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, è "troppo presto" per gioire per la ripresa dell'export del grano dopo la partenza stamane da Odessa della prima nave carica di cereali, dopo l'accordo raggiunto con la Russia grazie alla mediazione di Turchia e Onu. "In questo momento è troppo presto per trarre conclusioni e fare previsioni. Aspettiamo di vedere come funzionerà l'accordo e se la sicurezza sarà davvero garantita", ha affermato il leader di Kiev nel suo abituale discorso serale alla popolazione.