Guerra Ucraina Russia, le news di oggi 27 luglio sulla crisi. DIRETTA

"Se l'intesa salta sarà un fallimento per tutti": è questo l'appello di Erdogan per concretizzare l'accordo raggiunto sotto l'egida dell'Onu. Il premier turco apre il centro di coordinamento di Istanbul e il 5 agosto va da Putin per attuare l'intesa. Odessa e Kharkiv colpite ancora dalle forze russe. La Russia ha rivendicato la conquista della centrale a carbone di Svitlodarsk, la più grande dell'Ucraina. L'intelligence Gb: "I missili da crociera russi hanno colpito la banchina del porto". L'Ue proroga le sanzioni a Mosca di sei mesi. Volodymyr Zelensky ha ricevuto il Winston Churchill Award per la leadership da parte dell'International Winston Churchill Society. Accordo in Ue sul piano per il taglio della domanda di gas in vista dell'inverno. Solo l'Ungheria vota contro. La Commissione valuta 'con urgenza' come introdurre tetti al prezzo del gas. 'Per l'Italia il risparmio di gas sarà del 7%. Le scorte hanno superato il 70%. Entro l'inverno saremo quasi indipendenti dalla Russia', dice il ministro Cingolani. Il prezzo del gas in Europa tocca i 200 euro.