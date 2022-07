Guerra Ucraina Russia, ultime news di oggi 28 luglio sulla crisi. LIVE

Maxi controffensiva ucraina sulle truppe russe a Kherson. Blinken annuncia: "Sentirò Lavrov". Riprendono a funzionare i porti per l'export di grano ma Mosca avverte: "Via le sanzioni o salta l'accordo". la Russia parla di negoziati solo per prendere tempo e abbandona i corpi dei soldati per non risarcire le famiglie, dice Kiev. Gazprom riduce intanto al 20% il flusso del gasdotto North Stream 1 verso l'Europa. Calo anche per l'Italia. Il prezzo del gas vola a 225 euro a metro cubo, poi ripiega a 205. "Supereremo l'inverno" assicura il ministro Cingolani che promette: "Dal 2024 indipendenti dalla fornitura russa".