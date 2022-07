Guerra Ucraina Russia, le news di oggi 2 luglio sulla crisi. DIRETTA

L'Ucraina sta "attivamente" negoziando l'invio di nuove armi dai propri partner per "togliere la superiorità ai russi. È necessario per il Donbass, per la regione di Kharkiv, per il sud". Lo ha affermato il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky nel suo video-intervento notturno durante il quale ha ringraziato gli Usa per il pacchetto di intervento da 820 milioni. Intanto è salito a 21 vittime il bilancio del bombardamento su un condominio ad Odessa. Sul fronte gas, l'operatore Nord Stream Ag ha fatto sapere che le linee del gasdotto saranno chiuse dall'11 al 21 luglio, un'interruzione dovuta a "lavori di manutenzione". E il colosso russo Gazprom ha ridotto dell'8,6% la produzione di gas nei primi sei mesi del 2022 e del 31% l'esportazione verso i Paesi non aderenti alla Comunità degli Stati indipendenti. L'Agenzia internazionale per l'energia: "Per la prima volta l'Ue importa più gas Usa che russo". L'ambasciatore ucraino ad Ankara, Vasyl Bodnar, ha chiesto alle autorità turche di sequestrare la nave russa Zhibek Zholy, giunta nei pressi delle coste turche del Mar Nero dal porto "occupato" di Berdiansk con un carico di 7.000 tonnellate di grano.