Hockey su ghiaccio, russo Fedotov arrestato dopo firma con squadra Usa

L'atleta aveva firmato un contratto entry-level con i Philadelphia Flyers, della National Hockey League statunitense. È accusato di essersi sottratto al servizio militare: per trasferirsi negli Usa aveva intenzione di lasciare il Central Sport Club of Army (Cska), club di hockey dell'esercito russo i cui membri sono ufficialmente considerati personale militare e la risoluzione dei contratti può essere considerata illegale

Ivan Fedotov, portiere russo di hockey su ghiaccio, è stato arrestato a San Pietroburgo per presunta elusione del servizio militare. L’atleta aveva firmato un contratto entry-level con i Philadelphia Flyers, della National Hockey League statunitense. A riferirlo sono i media russi. Il sogno di giocare negli Stati Uniti è quindi durato solo poco tempo.

Arrestato a San Pietroburgo

Fedotov è accusato di essersi sottratto al servizio militare. È stato arrestato a San Pietroburgo, dove la polizia ha dato il via a una vera e propria caccia all'uomo su ordine dei magistrati militari. Gli agenti hanno aspettato l'atleta davanti all'arena del ghiaccio di Kupchino, poi il portiere è stato portato all'ufficio di registrazione e arruolamento militare. Dopo diverse ore passate al numero 54 della Prospettiva Zagorodny, l'atleta è stato caricato su un'ambulanza - forse per un malore - e ha passato la notte in ospedale.

L'accusa

Il portiere, 25 anni, aveva firmato il mese scorso un contratto entry-level con i Philadelphia Flyers, della National Hockey League statunitense, e aveva intenzione di lasciare il suo club russo, il Central Sport Club of Army (Cska), per poter giocare in Usa. Ma Il Cska è un club di hockey su ghiaccio dell'esercito russo e i suoi membri sono ufficialmente considerati personale militare. Quindi, la risoluzione dei contratti da parte dei membri della squadra può essere considerata illegale. Così la Procura militare di Mosca ha deciso di procedere con un mandato di misura cautelare per elusione del servizio militare. A far saltare il progetto di vita lontano dalla Russia, quindi, è stato proprio lo status del famoso giocatore legato alla squadra del ministero della Difesa.

Chi è Ivan Fedotov

Fedotov ha già una brillante carriera sportiva alle spalle: la scorsa stagione è stato il miglior portiere dei playoff della Kontinental Hockey League (Khl) e ha portato la sua squadra a vincere la Coppa Gagarin, il trofeo del campionato. Alle Olimpiadi 2022 di Pechino ha giocato nella nazione russa di hockey vincendo l'argento. Non solo: il goaltender russo, ma nato in Finlandia, è stato nominato tra i tre finalisti per il premio di miglior portiere della Khl.