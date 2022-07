Isola dei Serpenti, l'epopea di un avamposto strategico

Assaltata dai russi nelle prime ore di guerra, l'isolotto è diventato subito un simbolo della resistenza ucraina. A fine giugno Mosca ha annunciato l'abbandono dell'area bbandono in "segno di buona volontà" per "non ostacolare gli sforzi dell'Onu per sbloccare le esportazioni alimentari". Kiev: i russi non sono riusciti a "resistere al fuoco della nostra artiglieria e agli attacchi missilistici della nostra aviazione". LE TAPPE