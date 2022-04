DIRETTA Guerra Russia-Ucraina, le news di oggi 19 aprile sulla crisi

Il complesso, che copre un’area di oltre 11 chilometri quadrati, è l’ultima fortezza difesa dai soldati ucraini superstiti e dal Battaglione Azov. Un incubo logistico per gli assedianti, che avrebbero però il vantaggio del fattore tempo: non è noto quanto a lungo possano resistere le truppe di Kiev, senza alcuna via di fuga.