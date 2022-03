11/11 ©Ansa

Infine, la Cina ha annunciato che la Croce Rossa cinese fornirà assistenza umanitaria per un valore di 5 milioni di yuan (circa 800 mila dollari) all'Ucraina come "sostegno alle necessità quotidiane”. Pechino ha comunque rifiutato di descrivere l'attacco della Russia all'Ucraina come un'invasione, definendo invece le sue azioni come una "operazione speciale"