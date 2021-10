Le sfide di Boris Johnson: Brexit, pandemia e ambiente

Chi è l'uomo che ha siglato l'accordo con l'Europa continuando a sfidarla, e che sogna per il proprio Paese un ritorno "imperiale" sulla scena internazionale Condividi:

Si è preso il partito con una promessa: "Get Brexit done", uno slogan semplice e di sicura presa su chi delle trattative con l'Unione europea non voleva più sentirne parlare dopo anni di tira e molla. Ha portato i conservatori a una clamorosa e inequivocabile vittoria nelle elezioni anticipate del dicembre 2019. Un anno dopo, alla vigilia di Natale, ha firmato l'accordo sulla Brexit. I detrattori si dividono tra quelli che affermano che non sapeva che cosa stesse sottoscrivendo e quelli che sono convinti che lo sapesse benissimo, e calcolasse di rinegoziare il protocollo nordirlandese dopo un breve periodo necessario a dimostrare ai "pedanti" e "rigidi" europei (specie i francesi) che l'accordo così non poteva reggere senza mettere a rischio la pace sociale in Irlanda del Nord. E quindi sì, a soli 10 mesi dall'intesa, la "Global Britain" di Alexander Boris de Pfeffel Johnson, nato a New York nel giugno del '64, si ritrova a parlare di Brexit.