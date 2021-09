11 settembre, sondaggio: per il 46% il Paese è cambiato in peggio

Se per l'86% degli americani gli attacchi dell'11 settembre hanno impresso un cambiamento destinato a durare nel paese, per una maggioranza di loro - il 46% - da allora le cose sono cambiate in peggio. Il 33% ritiene invece che da allora le cose siano andate migliorando. Questo quanto emerge da un nuovo sondaggio Washington Post-AbcNews pubblicato alla vigilia del ventesimo anniversario degli attentati a New York, in Pennsylvania e contro il Pentagono. In un sondaggio condotto un anno dopo gli attentati, il 67 per cento degli interpellati affermava che il paese era cambiato in meglio dopo l'attacco. Oggi il 49% ritiene che la situazione della sicurezza interna sia migliorata, il 41% crede il contrario.