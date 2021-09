Massoud: "Talebani non controllano Panjshir, ma gente deve emigrare"

Il presidente della Ahmad Shah Massoud Foundation, e fratello del leone del Panjshir, il leggendario capo dei mujaheddin, ha parlato a Sky TG24 nel corso dello speciale “11 Settembre. 20 anni che valgono un secolo”. Ha spiegato la situazione attuale nei territori afghani e ha lanciato un allarme per l’occidente: “Non si riconosca il governo talebano, sono criminali. Si faccia qualcosa prima che il terrorismo colpisca l’Europa” Condividi:

"Non c'è ancora un controllo completo dell'area geografica che chiamiamo Panjshir. Ci sono tante organizzazioni terroriste e i talebani che vorrebbero entrare in tante lunghe e aspre vallate”. A spiegare la situazione nella regione dell’Afghanistan dove si tenta la resistenza al governo talebano è Ahmed Wali Massoud, nel corso dello speciale di Sky TG24 “11 Settembre. 20 anni che valgono un secolo”. Il presidente della Ahmad Shah Massoud Foundation e fratello del leone del Panjshir, il leggendario capo dei mujaheddin, ha detto che riconoscere i talebani “sarebbe un grave errore: sono dei propri e veri criminali e non sanno gestire i servizi di base”. Massoud ha poi commentato i rapporti con l’Occidente. "Devo dire che l’Ovest, soprattutto quelli che hanno promosso i valori della democrazia, dei diritti umani li hanno abbandonati. E più che un errore è stato un grande tradimento nei confronti delle persone e del governo del mio paese. Se questa situazione dovesse continuare, potrebbe avere un impatto su tutto il resto del mondo, in particolare sull’Europa".

“La gente è costretta ad andare via” leggi anche Quanto ci è costato e come è cambiata l'economia dopo l'11 settembre “Dopo vari attacchi la situazione è cambiata: in questo momento sotto attacco non è solamente il Panjshir, ma tante altre vallate”, ha detto Ahmed Wali Massoud a Sky TG24 “11 Settembre. 20 anni che valgono un secolo”. Ha aggiunto: “La popolazione è sempre stata con la resistenza e ora la gente dei villaggi principali è forzata a emigrare”.

La profanazione della tomba di Massoud vedi anche Terrorismo e 11 settembre, i rischi in Italia dopo la crisi afghana Riguardo alla profanazione della tomba del fratello, il leone del Panjshir, Massoud afferma: “Questo dimostra la situazione attuale, quanto possa essere facile trovare queste forze terroristiche. In questo caso non si riconosce un confine, né umano né geografico. È un atto inaccettabile, ma questo vi fa capire esattamente quanto odio vi sia nei confronti delle persone che abitano e abitavano il Panjshir, quante minacce devono subire e che tipo di vita si conduce nel Panjshir. Per cui il termine vendetta è spesso pronunciato”, racconta.

“I talebani sono con i terroristi e non sanno governare" leggi anche Afghanistan, giornalisti picchiati per aver documentato protesta Massoud torna poi a parlare della situazione attuale in Afghanistan e dei talebani al governo. “Nonostante la loro posizione attuale non riescono assolutamente a gestire neanche i servizi di base e a essere tutti uniti. I membri dei talebani, ma questo lo sapevamo da mesi e da anni, sono dei propri e veri criminali. Alcuni si occupano del traffico dei narcotici e sono tutto tranne che dei governanti. Per loro governare è assolutamente impossibile”, ha detto detto Ahmed Wali Massoud. “Questo è terrorismo puro – ha ribadito – Non sono persone con le quali si parla di pace e né che pronunciano la parola pace nel senso che diamo noi alla parola. Chi si fida di queste persone fa un errore enorme”. Massoud ha continuato: “Sono comunque con i terroristi, fanno parte della rete di terrorismo non solamente locale ma anche mondiale. Basti pensare a cosa è accaduto nelle ultime settimane nel corso delle quali hanno spaventato le persone. Sono centinaia di migliaia le persone che manifestano in strada e che cercano di scappare dall’Afghanistan. Pensate a quanti autori, scrittori e politici si stanno nascondendo e aspettano l’opportunità di andare via per poter esprimersi e parlare”.