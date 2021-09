Quanto ci è costato e come è cambiata l'economia dopo l'11 settembre

L'attacco alle Torri Gemelle è costato centinaia di miliardi di dollari a New York e agli Usa. Ma gli effetti non si sono fermati all'attentato: da allora gli Stati Uniti hanno aumentato del 60 per cento la spesa militare, e la Cina è entrata nell'Organizzazione Mondiale del Commercio

L’11 settembre 2001 è un giorno che assoceremo sempre ai crolli. Sono crollate le Torri gemelle, è crollato il mito della pax americana post-Guerra fredda, e sono crollate anche le nostre economie. Il primo impatto ha colpito le borse, anche materialmente: il World Trade Center si trovava a solo un paio di isolati da Wall Street e ospitava buona parte del sistema informativo della borsa di New York, che non riuscì a riaprire prima del 17 settembre. Nei primi 7 giorni dalla riapertura Wall Street perse per strada più del 10 per cento, circa 1400 miliardi di dollari. Dopo la borsa, la paura paralizzò l’economia reale. Il conto dei danni materiali dell’attacco ammontò a 55 miliardi di dollari, tra morti e feriti, edifici distrutti, servizi pubblici bloccati. Dopo aver pianto le vittime e riparato i danni, l’America ha dovuto affrontare gli effetti a medio termine. La vita quotidiana non era più quella di prima: solo a New York furono licenziate più di 400mila persone in tre mesi a causa degli effetti dell'attacco terroristico secondo un'analisi dell'ufficio statistico americano. Negli Stati Uniti serpeggiò per anni anche la paura di volare: il numero di visitatori stranieri recuperò i livelli pre-11 settembre solo quattro anni dopo.