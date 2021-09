Haqqani a Sky TG24: “Niente pace senza Sharia”. VIDEO ESCLUSIVO

Ibrahim Haqqani, co-fondatore della Rete affiliata ad Al Qaeda e zio di Sirajuddin Haqqani, attuale ministro dell’Interno dell’Afghanistan, in un’intervista esclusiva a Sky TG24 parla degli obiettivi del governo afghano dei talebani. Ecco cosa ha detto Condividi:

Quella che vi proponiamo è un’intervista molto importante, perché ci dice chiaramente cosa aspettarci dal governo dei talebani, e chi c’è in questo governo – uscendo definitivamente dalla narrativa sbagliata e fuorviante dei “talebani moderati”. Allo stesso tempo però è un’intervista spigolosa e con interrogativi etici, visto che l’intervistato rivendica il terrorismo e gli attacchi suicidi che la sua organizzazione, organizzazione che lui ha contribuito a fondare, ha messo in atto. Noi a Sky TG24 pensiamo che la prima necessità superi la seconda obiezione.

Questa è l’intervista a Ibrahim Haqqani, co-fondatore della Rete Haqqani vicina ad Al Qaeda e allo stesso tempo governatore durante il governo vicino agli occidentali di Hamid Karzai.



La rete Haqqani

Ecco cosa ha detto Ibrahim Haqqani nell'intervista esclusiva a Sky TG24. Riguardo la rete Haqqani: "Non è un network, ma un gruppo. Siamo stati soprannominati così dall'Occidente, ma non abbiamo nessuna differenza di visione con i talebani. Inoltre, quando promettiamo qualcosa lo facciamo, concentrandoci sull'azione. Ecco perché la nostra famiglia ci rispetta, perché seguiamo tutto ciò che dicono Maometto e Allah, non facciamo nulla contro di loro. Per questo la gente ci rispetta. Inoltre, abbiamo un valore perché non abbiamo mai avuto brame di potere e denaro".

Gli attentati terroristici

Haqqani ha rivendicato gli attacchi terroristici contro le forze occidentali: "Dopo gli attentati abbiamo sempre rivendicato la nostra responsabilità, quando era vero. Noi colpivamo gli stranieri. Se veniva colpito un hotel di stranieri, allora eravamo noi. Se venivano colpiti i civili no. Per sapere se gli attentati suicidi sono stati una tattica vincente, bisogna chiederlo agli americani e alla Nato, che se ne sono andati. Volevamo conquistare il nostro obiettivo e ce l'abbiamo fatta".

I membri di Haqqani nel governo

Sul nuovo governo afghano e sulla partecipazione di alcuni terroristi della rete, Haqqani dice: "Sicuramente ci saranno dei problemi legati al passato di alcuni membri. Ma non siamo spaventati. Gli americani ci hanno creato abbastanza problemi, abbiamo lottato per proteggere il Paese e i valori islamici. Non abbiamo paura di queste cose".

La situazione delle donne

Riguardo alla condizione femminile Haqqani ha dichiarato: "Come gli uomini hanno il diritto di studiare e di lavorare, così anche le donne devono avere i loro diritti. Ma questi non devono andare contro le leggi della Sharia. Ciò significa che bisognerà creare un ambiente di lavoro sicuro e usare gli abiti appropriati per non mancare di rispetto alla società ed evitare abusi". Sulla possibilità di includere altre categorie come le donne al governo, Haqqani ha detto: "Per ora, le nostre linee guida non cambiano rispetto a prima. Per poter condividere il potere ci vorrà tempo. Dobbiamo prima convincere le persone a tornare nelle loro posizioni del governo, poi potremo pensare al da farsi".

"Senza la sharia la pace non è possibile"

"Ora la cosa importante è aver raggiunto l'obiettivo e creare un governo basato sulla sharia. La cosa più importante è la pace, e senza la sharia la pace non è possibile", ha detto Haqqani.