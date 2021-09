Afghanistan, violenze contro i manifestanti: donne colpite. VIDEO

Continuano le tensioni a Kabul. Durante le iniziative di protesta delle donne in piazza contro i talebani sono stati fermati e colpiti anche cinque giornalisti. Preoccupa il nuovo governo in cui figurano ricercati e terroristi

Non si arresta la scia di violenza a Kabul. Nella capitale dell'Afghanistan sono all'ordine del giorno scene di donne picchiate in strada perché manifestano per i loro diritti calpestati dai talebani ormai al potere. A farne le spese anche i giornalisti, cinque di loro sono stati fermati e frustati, secondo quanto riferito dal direttore di una testata afghana.

Nel nuovo governo talebano terroristi e ricercati



Secondo Onu, Usa e Ue con il nuovo governo proclamato ieri, in cui figurano terroristi e ricercati, non andrà diversamente. Il nuovo ministro dell'Interno è Haqqani, leader dell'omonima rete di milizie ritenuta vicina ad Al Qaida. Attualmente ricercato dall'Fbi per terrorismo, con una taglia di 5 milioni di dollari. Nell'esecutivo talebano il premier è Hassan Akhund, nella lista dell'Onu di persone designate come terroristi o associate ai terroristi. C'è poi il Mullah Baradar, co-fondatore dei talebani, negoziatore con gli Usa a Doha e capo politico in pectore degli studenti coranici. Sarà lui il vice leader del nuovo governo a Kabul. Poi il figlio del Mullah Omar, Yaqoob, sarà il Ministro della Difesa nel nuovo governo.