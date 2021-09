Afghanistan, talebani sparano per disperdere protesta a Kabul

A Kabul, capitale dell’Afghanistan, i talebani hanno sparato per disperdere una manifestazione di protesta contro il Pakistan. La notizia è stata data da fonti giornalistiche sul posto. La manifestazione ha coinvolto circa settanta persone, in maggioranza donne, che hanno protestato davanti all'ambasciata pachistana. ToloNews su Twitter parla di "centinaia di manifestanti oggi a Kabul" che "gridano slogan contro il Pakistan". Nelle foto di ToloNews si vedono in prima fila diverse donne che reggono uno striscione.

Al Arabiya: Pakistan ha aiutato talebani a espugnare Panshir

Intanto, secondo quanto scrive il sito emiratino Al Arabiya, citando fonti vicine al Fronte nazionale di Resistenza guidato da Ahmed Massoud, le forze armate del Pakistan avrebbero fornito supporto logistico e militare ai talebani per espugnare la Valle del Panshir, l'ultima sacca di resistenza contro il regime integralista afghano, che sarebbe caduta nelle ultime ore. Massoud, che non ha mai ammesso la vittoria dei talebani, in un messaggio ha chiamato gli afghani all'insurrezione e ha anche fatto riferimento all'aiuto di non meglio precisati "mercenari stranieri" ai talebani nel Panshir. Secondo le fonti citate da Al Arabiya, Islamabad avrebbe fornito agli Studenti del Corano copertura aerea e l'appoggio di uomini delle forze speciali, paracadutati dietro alle linee della resistenza nella valle del Panshir. Sabato scorso il capo dei servizi d'intelligence pachistani Isi, gen. Faiz Hameed, era presente a Kabul dove ha incontrato i dirigenti politici talebani.

Sassoli: corridoio umanitario per aiutare il Panshir

E sulla situazione nel Panshir, il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, ha scritto: "Preoccupa l'emergenza umanitaria nel Panshir, dove i talebani stanno stroncando nel sangue la rivolta dei cittadini. Migliaia di persone senza né cibo, né farmaci: sì a un corridoio umanitario per dare urgente soccorso a chi ha bisogno".