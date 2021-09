Afghanistan, talebani annunciano la presa del Panshir

I talebani hanno annunciato di aver preso il controllo "totale" della valle del Panshir, l'unica zona che ancora non era caduta davanti alla loro rapida avanzata a causa della resistenza degli uomini guidati da Ahmad Massoud. "Con questa vittoria il nostro Paese è ora completamente fuori dal pantano della guerra", ha detto in una nota il principale portavoce dei talebani Zabihullah Mujahid. Ieri Ahmad Massoud, leader del Fronte di resistenza nazionale (Nrf) dell'Afghanistan, aveva annunciato che il suo gruppo era pronto a fermare i combattimenti se i talebani avessero interrotto "i loro attacchi e il movimento militare in Panjshir e Andarab". (LO SPECIALE SULL'AFGHANISTAN). Ora la forza di resistenza anti-talebana ha reso noto che continuerà a combattere. Il Fronte di resistenza nazionale (Nfr) ha affermato di essere presente in "posizioni strategiche" in tutta la valle, aggiungendo che "la lotta contro i talebani e i loro partner continuerà".