Afghanistan, i talebani: niente sport per le donne, è contro l'Islam

Del resto, ha aggiunto Wasiq, non si tratta di un qualcosa di necessario. E poi, dando mostra di essere uomo di mondo, ha aggiunto che siccome si vive nell’era dei media, le immagini delle donne che praticano cricket o altre attività fisiche potrebbero essere diffuse in tutto il mondo, e questo è assolutamente vietato dall’islam.

Le donne, in Afghanistan, non potranno più praticare lo sport. È quanto ha annunciato un alto esponente degli Studenti del Corano a una emittente televisiva australiana.

In parte era prevedibile e scontato.

Mai più donne al governo

approfondimento

Afghanistan, sospesi gli aiuti: con che soldi governeranno i talebani?

Prevedibile e scontato, appunto.

Perché è pur vero che gli studenti del Corano hanno cambiato strategia di comunicazione, e che hanno una drammatica necessità di uscire dall’isolamento politico ed economico che sta strangolando il paese. Ed è altrettanto vero che a Doha hanno stretto la mano ai loro nemici mortali, gli Stati Uniti, e si sono detti disposti anche a dialogare con loro. Ma, per quanto si siano detti possibilisti sulle richieste della comunità internazionale di tutelare donne e minoranze, non possono rinnegare i loro principi fondanti. La posizione subalterna della donna resta un caposaldo della loro visione del mondo, e nulla sarà concesso per la loro reale emancipazione.

Hanno già annunciato che non ci saranno donne nel governo, e che, comunque, per loro non saranno mai previsti ruoli di spicco.