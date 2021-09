Afghanistan, 20 anni fa moriva Massoud: reportage di Sky TG24. VIDEO

La conquista dell’Afghanistan da parte dei talebani passa anche per la presa della valle del Panshir, da sempre luogo simbolo della resistenza contro le milizie dell’Emirato. Oggi, 9 settembre 2021, per il Panshir, è una data importante. Vent’anni fa, come spiega Filippo Rossi nel suo reportage dall’Afghanistan per Sky TG24, moriva Ahmad Shah Massoud, fondatore del partito Jamiat-e Islami, ancora oggi ricordato come Il Leone del Panshir, per essere stato il leader del movimento contro i talebani. “Massoud morì in un attentato da parte di due terroristi che si spacciavano come giornalisti”, racconta Rossi. Entrati in casa sua, si fecero esplodere. Dal giorno della morte di Massoud, “ogni anno i suoi seguaci festeggiano e celebrano la sua morte per le vie di Kabul, rendendo di fatto la città impraticabile. Ogni anno ci sono vari morti e atti di vandalismo” (LO SPECIALE SULL'AFGHANISTAN - IL NUOVO GOVERNO DEI TALEBANI).