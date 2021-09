11 settembre, chi era Bin Laden: la storia del capo di Al Qaeda. FOTO

14/14 ©IPA/Fotogramma

Bin Laden fu ucciso il 2 maggio 2011 all’1.09 nei pressi di Abbottabad, non lontano da Islamabad, per mano degli americani. Il suo corpo venne avvolto in una busta di plastica e caricato in elicottero. Due campioni di midollo e alcuni tamponi per la prova del Dna furono prelevati dal cadavere per stabilire con certezza l’identità. L'annuncio venne dato dal presidente statunitense Obama (nella foto la prima pagina del Washington Post)