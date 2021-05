12/17 ©Ansa

Per annunciare il successo dell’operazione, uno dei Navy Seals lanciò via radio il messaggio in codice: “Per Dio e per il paese, Geronimo, Geronimo, Geronimo”, aggiungendo “E.K.I.A.”, che sta per “Enemy killed in action», nemico ucciso durante l’azione (nella foto, la prima pagina del New York Times con la notizia)