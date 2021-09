11 settembre, Springsteen canta ed emoziona a Ground Zero. VIDEO

Bruce Springsteen emoziona alle commemorazioni per l'11 settembre (LE FOTO). Il Boss è salito a sorpresa sul palco allestito a Ground Zero per la cerimonia in ricordo delle vittime degli attentati del 2001, in abito scuro dopo il secondo minuto di silenzio, tenuto per commemorare lo schianto del secondo aereo nelle Torre Sud. Springsteen ha cantato “I'll see you in my dreams”, brano del 2020 contenuto nell’album “Letter to you”, accompagnato solo da chitarra e armonica. (10 CANZONI SULL’ATTENTATO ALLE TORRI GEMELLE).