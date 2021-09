Vent'anni dopo, 10 canzoni sull’attentato alle Torri Gemelle

La musica è come un diario. Personale e collettivo. Ci sono canzoni che sono come pagine leggere e colorate, altre che pesano sull'anima come macigni. In queste dieci canzoni c'è la memoria di una tragedia, c'è l'odore acre della cordite, ci sono lacrime e dolore, si respira un senso di sconfitta e impotenza. Ma poi arriva sempre il momento in cui il dolore si fa più lieve pur restandoci appiccicato sul cuore. Dall'11 settembre 2001 sono nate grandi canzoni. Qui ne raccontiamo dieci.



Black Eyed Peas – Where is the Love

Il brano è del 2003 e si apre con una domanda che non ha tempo: cosa c'è di sbagliato nel mondo mamma? Amare una razza è discriminazione, i terroristi gli Usa li hanno in casa e spesso sono enti che dovrebbero proteggere la gente, la gente piange e muore e i bambini piangono. Dove è l'amore?



Lily Allen – Him

Il destinatario della canzone è un Lui superiore, una entità nel cui nome sono morte molte persone e ben da prima di quel settembre e di quegli aerei dirottati. Non ci si domanda alla fine se Lui sa cosa è giusto hosbagliato, quello che brucia l'urlo "questa storia è andata avanti troppo a lungo".



Bruce Springsteen – The Rising

E' il dodicesimo lavoro del Boss e tutti i testi riflettono la situazione statunitense dopo l'11 settembre. La title-track è un invito all'unione e non alla divisione e come molte altre canzoni cerca di esorcizzare lo shock del suo popolo.





Green Day - Wake Me Up When September Ends

La canzone non nasce per l'11 settembre ma ne diventa uno dei simboli più forti, grazie anche alle immagini del video che ci riportano alla guerra di Iraq. Svegliami quando settembre sarà terminato è vissuta come una dedica alle vittime delle Twin Towers.



U2 – City Of Blinding Lights

Bono ha raccontato che la canzone è nata durante un concerto a New York poco dopo l'attentato vedendo le lacrime rigare i volti degli americani. Dopo che sono stte uccise dai terroristo, la Big Apple aveva la necessità di vedere rinascere innocenza e spontaneità.



Tori Amos – I Can’t See New York

In questa brano di oltre 7 minuti, l’artista si è immedesimata in un passeggero a bordo di uno degli aerei dell’11 settembre, incapace di vedere New York sotto di sé.



Leonard Cohen - On That Day

Ispirata al dramma delle 11 settembre e inserita nell’album Dear Heather del 2004 e una canzone di resistenza. Contiene tante domande e nessuna risposta per quella va trovata dentro di noi. La sua voce è un massaggio per New York ferita.



Yellowcard - Believe

Parole che sono un germoglio tra il fumo, le fiamme, le urla e le persone che hanno perso la vita. Il brano racconta la prospettiva di un uomo, un essere umano, che viene salvato da una delle torri del World Trade Center.



Paul McCartney - Freedom

L'ex Beatles era in un luogo particolare quell'11 settembre. Ha seguito il dramma seduto su un aereo all’aeroporto John F. Kennedy di New York. Questo brano è un messaggio di rispetto e libertà. Una preghiera apolide.



Evanescence - My Last Breath

Qui andiamo oltre la canzone, oltre la forma canzone. Questo potente inno che raccont il punto di vista di qualcuno intrappolato all’interno della torre, che comprende che non ci sarà salvezza e nel vero senso della parola si perde in un ultimo respiro.