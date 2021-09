11 settembre, Biden ricorda le vittime: “L’unità è la nostra forza”

Il presidente degli Stati Uniti in un videomessaggio in occasione dei 20 anni dagli attacchi alle Torri Gemelle di New York, al Pentagono e sul volo United 93: “Abbiamo visto come l'unità è una di quelle cose che non va mai distrutta. L'unità è quella che rende l'America al meglio. Non vuol dire che dobbiamo credere tutti nella stessa cosa ma che dobbiamo avere rispetto gli uni degli altri e per questo Paese”. Trump attacca: l’“affrettato” ritiro dall'Afghanistan è "il più grande imbarazzo" per il Paese

“Unità è avere rispetto gli uni degli altri”

approfondimento

11 settembre 2001, le foto simbolo dell'attentato

"Abbiamo visto come l'unità è una di quelle cose che non va mai distrutta. L'unità è quella che rende l'America al meglio - dice Biden - Per me, questa è la lezione centrale dell'11 settembre. È che nei nostri momenti più vulnerabili, nelle spinte contrastanti di tutto ciò che ci rende umani, nella battaglia per l'anima dell'America, l'unità è la nostra più grande forza". "Unità non significa che dobbiamo credere nelle stesse cose, ma dobbiamo avere un fondamentale rispetto ed una fiducia nell’altro e in questa Nazione - prosegue il presidente - La generazione dell’11 settembre si fa avanti per servire e proteggere dal terrore, per mostrare a chiunque cerchi di nuocere all’America che vi daremo la caccia e ve la faremo pagare. Questo non finirà mai”.