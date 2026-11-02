Introduzione
Siamo entrati ufficialmente in una nuova settimana, da affrontare al meglio. Sarà positiva e ricca di novità interessanti? Lavoro, soldi e amore ti sorrideranno? Scopri cosa prospettano per te le stelle: ecco, segno per segno, l’oroscopo dal 2 all'8 novembre.
Quello che devi sapere
ARIETE
Settimana intensa, tra entusiasmo e qualche sbalzo d’umore. In amore la passione si alterna a piccole insicurezze, mentre sul lavoro astuzia e determinazione vi aiutano a superare gli ostacoli. La fortuna favorisce investimenti e progetti importanti.
TORO
Il nervosismo potrebbe complicare i rapporti sentimentali: meglio evitare discussioni inutili. Sul lavoro serviranno precisione e pazienza per non commettere errori. Le finanze richiedono attenzione, soprattutto davanti a spese impreviste.
GEMELLI
L’amore promette emozioni coinvolgenti e una splendida complicità, anche per chi è single. Professionalmente si aprono possibilità interessanti, soprattutto se desiderate cambiare strada. La fortuna potrebbe sorprendervi con un guadagno inatteso.
CANCRO
Qualche incertezza sentimentale si risolve attraverso un confronto sincero. La vostra efficienza vi permette di affrontare con sicurezza gli impegni professionali. Sul fronte economico non mancano buone intuizioni, ma sarà necessario valutare ogni scelta.
LEONE
Il cuore torna a guidarvi verso sentimenti più autentici, lasciando alle spalle vecchi dubbi. Sul lavoro qualche distrazione potrebbe costarvi cara. La fortuna non manca, ma nelle questioni finanziarie sarà meglio affidarsi alla razionalità.
VERGINE
Le parole giuste riavvicinano chi amate e sciolgono vecchie incomprensioni. Sul lavoro brillano le vostre capacità organizzative e comunicative. Una piacevole opportunità economica, forse legata alla casa, potrebbe regalarvi una soddisfazione.
BILANCIA
Novità promettenti in amore, tra incontri speciali e progetti importanti per le coppie. Anche la carriera potrebbe riservare cambiamenti favorevoli e maggiore stabilità. La fortuna vi sorride con occasioni vantaggiose e possibili entrate extra.
SCORPIONE
Le emozioni rischiano di accendere discussioni con il partner: misurate le parole. In ambito professionale una svista potrebbe creare qualche difficoltà. Meglio evitare acquisti impulsivi e rimandare le decisioni economiche più impegnative.
SAGITTARIO
Il fascino dei nuovi incontri conquista i single, mentre le coppie riscoprono il piacere di stare insieme. Sul lavoro il coraggio di cambiare potrebbe essere premiato. La fortuna apre prospettive interessanti anche per le vostre finanze.
CAPRICORNO
Qualche dubbio sentimentale richiede chiarezza e dialogo, senza inutili preoccupazioni. Sul lavoro la vostra competenza vi permette di distinguervi. Una spesa inattesa potrebbe modificare i programmi, ma sarà soltanto un contrattempo passeggero.
ACQUARIO
In amore serve maggiore comprensione per evitare che piccoli contrasti diventino problemi. Sul lavoro la distrazione potrebbe rallentarvi, quindi controllate bene ogni dettaglio. Prudenza negli accordi economici: non è il momento di correre rischi.
PESCI
La vostra sensibilità rende più profonda l’intesa sentimentale, anche attraverso conversazioni sincere. Sul lavoro concentrazione e intuito vi aiutano a cogliere nuove opportunità. La fortuna sostiene le scelte economiche e premia il vostro fiuto per gli affari.