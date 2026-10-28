Oroscopo del giorno, le previsioni del 28 ottobre, segno per segno

Introduzione
Al via c'è una nuova giornata tutta da vivere: sarà speciale? Lavoro, amore e finanze ti sorrideranno? Ecco, per tutti i segni zodiacali, il dettaglio su cosa può accadere nell’oroscopo del 28 ottobre.
Quello che devi sapere
ARIETE
Vivacità e intuito vi aiutano a cogliere nuove possibilità. In amore il fascino conquista e le coppie si godono momenti spensierati, mentre sul lavoro è il momento di prendere iniziative importanti. La fortuna invita a concedervi qualche piccolo piacere.
TORO
La giornata parte lentamente, ma migliora con il passare delle ore. In amore romanticismo e attrazione regalano belle emozioni, mentre sul lavoro una pianificazione accurata sostiene le vostre ambizioni. La fortuna premia la moderazione negli acquisti.
GEMELLI
Tra inviti e impegni sociali potreste sentire il bisogno di rallentare. In amore dedicate più attenzione al partner, mentre sul lavoro i cambiamenti stimolano la creatività. La fortuna suggerisce di scegliere con cura come trascorrere il tempo libero.
CANCRO
Nuove conoscenze risvegliano curiosità e spirito d’avventura. In amore una storia nata per gioco potrebbe diventare importante, mentre sul lavoro serve maggiore concentrazione per superare la stanchezza. La fortuna accompagna i momenti trascorsi con le persone care.
LEONE
Qualche incomprensione familiare non spegne la voglia di mettervi alla prova. In amore si avvicinano decisioni importanti per il futuro della coppia, mentre sul lavoro preparazione e concretezza portano soddisfazioni. La fortuna richiede prudenza nelle spese.
VERGINE
Buonumore e sicurezza vi rendono particolarmente piacevoli in compagnia. In amore potreste vivere momenti intensi, senza però alimentare aspettative eccessive. Sul lavoro arrivano conferme delle vostre capacità, mentre la fortuna vi concede qualche gratificazione personale.
BILANCIA
Il calore degli affetti rende la giornata particolarmente piacevole. In amore non mancano tenerezza e avventure intriganti per i single, mentre sul lavoro si avvicinano riconoscimenti attesi. La fortuna vi invita a regalarvi qualcosa di speciale.
SCORPIONE
Un periodo promettente vi permette di guardare avanti con fiducia. In amore le occasioni si moltiplicano e il romanticismo conquista spazio, mentre sul lavoro si preparano sviluppi significativi. La fortuna favorisce qualche desiderio che avevate rimandato.
SAGITTARIO
L’irrequietezza alimenta il desiderio di movimento e nuove esperienze. In amore coinvolgete il partner nelle vostre passioni, mentre sul lavoro gli sforzi compiuti iniziano a essere ripagati. La fortuna premia le scelte pratiche e misurate.
CAPRICORNO
Socievolezza e saggezza vi aiutano a creare armonia intorno a voi. In amore qualche tentazione potrebbe mettere alla prova un legame stabile, mentre sul lavoro conviene attendere prima di assumere impegni definitivi. La fortuna concede piacevoli momenti di svago.
ACQUARIO
Creatività e spirito di collaborazione rendono tutto più semplice. In amore si alternano passione e dolcezza, con flirt intriganti per i single. Sul lavoro riuscite a risolvere contrasti tra colleghi, mentre la fortuna sostiene il vostro buon senso.
PESCI
La sensibilità vi permette di comprendere meglio chi vi circonda. In amore un chiarimento riporta serenità e i single potrebbero fare un incontro inatteso. Sul lavoro serve pazienza prima di ottenere i risultati desiderati, mentre la fortuna invita a evitare gli eccessi.