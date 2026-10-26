Introduzione
Siamo entrati ufficialmente in una nuova settimana, da affrontare al meglio. Sarà positiva e ricca di novità interessanti? Lavoro, soldi e amore ti sorprenderanno? Scopri cosa prospettano per te le stelle: ecco, segno per segno, l’oroscopo dal 26 ottobre all'1 novembre 2026.
Quello che devi sapere
ARIETE
Settimana dinamica, ricca di idee e impegni da organizzare. In amore i single potrebbero ricevere inviti interessanti, mentre le coppie dovranno trovare il giusto equilibrio. Sul lavoro creatività e razionalità favoriscono nuove opportunità. La fortuna vi sorride e può riservare piacevoli sorprese.
TORO
Settimana di graduale miglioramento, con occasioni per superare vecchie preoccupazioni e ritrovare serenità. In amore dialogo e calma aiuteranno a chiarire i rapporti. Sul lavoro non lasciatevi frenare dalla stanchezza. La fortuna è variabile: procedete con prudenza e ascoltate i consigli giusti.
GEMELLI
Settimana vivace, con tanta energia e voglia di divertirvi, soprattutto nel tempo libero. In amore i single possono vivere incontri passionali, mentre le coppie dovrebbero ravvivare la complicità. Sul lavoro grinta e creatività favoriscono cambiamenti positivi. La fortuna vi accompagna con buone occasioni.
CANCRO
Settimana in crescita, con lucidità e intuizione utili per risolvere questioni in sospeso. In amore il dialogo rafforza la coppia e favorisce nuovi incontri per i single. Sul lavoro determinazione e aggiornamento delle competenze vi aiuteranno a crescere. La fortuna migliora grazie a scelte ponderate.
LEONE
Settimana ricca di emozioni contrastanti: divertimento e nostalgia potrebbero alternarsi. In amore ritroverete maggiore chiarezza e passione. Sul lavoro non vi mancheranno grinta ed entusiasmo, ma curate la concentrazione. La fortuna può offrirvi occasioni interessanti: valutate attentamente ogni dettaglio.
VERGINE
Settimana organizzata e scorrevole, ideale per gestire gli impegni e ritagliarvi del tempo libero. In amore è il momento di riflettere sui vostri desideri e progettare il futuro insieme. Sul lavoro lucidità e precisione vi aiuteranno a superare gli imprevisti. La fortuna favorisce occasioni da valutare con attenzione.
BILANCIA
Settimana energica, perfetta per rinnovare il vostro stile e dedicarvi a ciò che vi fa stare bene. In amore passione e romanticismo sono in crescita, sia per i single sia per le coppie. Sul lavoro evitate decisioni impulsive se qualcosa non vi soddisfa. La fortuna può riservare sorprese piacevoli.
SCORPIONE
Settimana emotivamente intensa, in cui sarà importante riflettere prima di reagire. In amore gelosia e incomprensioni potrebbero creare tensioni: scegliete il dialogo. Sul lavoro concentrazione ed efficienza vi permetteranno di ottenere buoni risultati. La fortuna migliora se mantenete lucidità e sangue freddo.
SAGITTARIO
Settimana di scoperte e riflessioni, con la possibilità di comprendere meglio i vostri sentimenti. In amore potreste fare scelte importanti o aprirvi a nuove prospettive. Sul lavoro determinazione e preparazione vi aiuteranno a distinguervi. La fortuna premia l'impegno e potrebbe sorprendervi con occasioni inaspettate.
CAPRICORNO
Settimana favorevole per affrontare problemi e trovare soluzioni grazie a lucidità e intuizione. In amore ascoltate i vostri sentimenti e chiarite eventuali dubbi. Sul lavoro comunicazione e strategia vi aiuteranno a costruire basi solide. La fortuna sostiene i progetti ragionati, anche se i risultati richiederanno tempo.
ACQUARIO
Settimana movimentata, con possibili polemiche e imprevisti che richiederanno pazienza. In amore evitate discussioni inutili e non lasciate che il nervosismo oscuri i sentimenti. Sul lavoro fate attenzione a distrazioni ed equivoci. La fortuna è altalenante: rimandate le decisioni importanti e valutate bene le occasioni.
PESCI
Settimana piacevole, ricca di occasioni per divertirvi, socializzare e coltivare nuovi interessi. In amore la complicità e il dialogo rafforzano i rapporti, mentre i single potrebbero fare incontri intriganti. Sul lavoro concentrazione e capacità comunicative favoriscono i risultati. La fortuna vi sostiene, ma riflettete prima di scegliere.