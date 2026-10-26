Settimana organizzata e scorrevole, ideale per gestire gli impegni e ritagliarvi del tempo libero. In amore è il momento di riflettere sui vostri desideri e progettare il futuro insieme. Sul lavoro lucidità e precisione vi aiuteranno a superare gli imprevisti. La fortuna favorisce occasioni da valutare con attenzione.

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