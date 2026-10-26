Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Oroscopo della settimana, cosa prevedono gli astri dal 26 ottobre al 1° novembre

Lifestyle

Introduzione

Siamo entrati ufficialmente in una nuova settimana, da affrontare al meglio. Sarà positiva e ricca di novità interessanti? Lavoro, soldi e amore ti sorprenderanno? Scopri cosa prospettano per te le stelle: ecco, segno per segno, l’oroscopo dal 26 ottobre all'1 novembre 2026.

 

LEGGI L'OROSCOPO DEL 2026

Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Quello che devi sapere

ARIETE

Settimana dinamica, ricca di idee e impegni da organizzare. In amore i single potrebbero ricevere inviti interessanti, mentre le coppie dovranno trovare il giusto equilibrio. Sul lavoro creatività e razionalità favoriscono nuove opportunità. La fortuna vi sorride e può riservare piacevoli sorprese.

Leggi l'oroscopo della settimana dell'Ariete

1/12

TORO

Settimana di graduale miglioramento, con occasioni per superare vecchie preoccupazioni e ritrovare serenità. In amore dialogo e calma aiuteranno a chiarire i rapporti. Sul lavoro non lasciatevi frenare dalla stanchezza. La fortuna è variabile: procedete con prudenza e ascoltate i consigli giusti.

Leggi l'oroscopo della settimana del Toro

2/12
pubblicità

GEMELLI

Settimana vivace, con tanta energia e voglia di divertirvi, soprattutto nel tempo libero. In amore i single possono vivere incontri passionali, mentre le coppie dovrebbero ravvivare la complicità. Sul lavoro grinta e creatività favoriscono cambiamenti positivi. La fortuna vi accompagna con buone occasioni.

Leggi l'oroscopo della settimana dei Gemelli

3/12

CANCRO

Settimana in crescita, con lucidità e intuizione utili per risolvere questioni in sospeso. In amore il dialogo rafforza la coppia e favorisce nuovi incontri per i single. Sul lavoro determinazione e aggiornamento delle competenze vi aiuteranno a crescere. La fortuna migliora grazie a scelte ponderate.

Leggi l'oroscopo della settimana del Cancro

4/12
pubblicità

LEONE

Settimana ricca di emozioni contrastanti: divertimento e nostalgia potrebbero alternarsi. In amore ritroverete maggiore chiarezza e passione. Sul lavoro non vi mancheranno grinta ed entusiasmo, ma curate la concentrazione. La fortuna può offrirvi occasioni interessanti: valutate attentamente ogni dettaglio.

Leggi l'oroscopo della settimana del Leone

5/12

VERGINE

Settimana organizzata e scorrevole, ideale per gestire gli impegni e ritagliarvi del tempo libero. In amore è il momento di riflettere sui vostri desideri e progettare il futuro insieme. Sul lavoro lucidità e precisione vi aiuteranno a superare gli imprevisti. La fortuna favorisce occasioni da valutare con attenzione.

Leggi l'oroscopo della settimana della Vergine

6/12
pubblicità

BILANCIA

Settimana energica, perfetta per rinnovare il vostro stile e dedicarvi a ciò che vi fa stare bene. In amore passione e romanticismo sono in crescita, sia per i single sia per le coppie. Sul lavoro evitate decisioni impulsive se qualcosa non vi soddisfa. La fortuna può riservare sorprese piacevoli.

Leggi l'oroscopo della settimana della Bilancia

7/12

SCORPIONE

Settimana emotivamente intensa, in cui sarà importante riflettere prima di reagire. In amore gelosia e incomprensioni potrebbero creare tensioni: scegliete il dialogo. Sul lavoro concentrazione ed efficienza vi permetteranno di ottenere buoni risultati. La fortuna migliora se mantenete lucidità e sangue freddo.

Leggi l'oroscopo della settimana dello Scorpione

8/12
pubblicità

SAGITTARIO

Settimana di scoperte e riflessioni, con la possibilità di comprendere meglio i vostri sentimenti. In amore potreste fare scelte importanti o aprirvi a nuove prospettive. Sul lavoro determinazione e preparazione vi aiuteranno a distinguervi. La fortuna premia l'impegno e potrebbe sorprendervi con occasioni inaspettate.

Leggi l'oroscopo della settimana del Sagittario

9/12

CAPRICORNO

Settimana favorevole per affrontare problemi e trovare soluzioni grazie a lucidità e intuizione. In amore ascoltate i vostri sentimenti e chiarite eventuali dubbi. Sul lavoro comunicazione e strategia vi aiuteranno a costruire basi solide. La fortuna sostiene i progetti ragionati, anche se i risultati richiederanno tempo.

Leggi l'oroscopo della settimana del Capricorno

10/12
pubblicità

ACQUARIO

Settimana movimentata, con possibili polemiche e imprevisti che richiederanno pazienza. In amore evitate discussioni inutili e non lasciate che il nervosismo oscuri i sentimenti. Sul lavoro fate attenzione a distrazioni ed equivoci. La fortuna è altalenante: rimandate le decisioni importanti e valutate bene le occasioni.

Leggi l'oroscopo della settimana dell'Acquario

11/12

PESCI

Settimana piacevole, ricca di occasioni per divertirvi, socializzare e coltivare nuovi interessi. In amore la complicità e il dialogo rafforzano i rapporti, mentre i single potrebbero fare incontri intriganti. Sul lavoro concentrazione e capacità comunicative favoriscono i risultati. La fortuna vi sostiene, ma riflettete prima di scegliere.

Leggi l'oroscopo della settimana dei Pesci

12/12
pubblicità

Leggi anche

Lifestyle

National Geographic, le mete da scoprire: i migliori viaggi del 2027

Lifestyle

Oroscopo del giorno, le previsioni del 26 ottobre segno per segno

Lifestyle

Lotto e Superenalotto, estrazione di oggi 24 ottobre: numeri vincenti

Lifestyle

Oroscopo di novembre 2026, le previsioni e i consigli mensili

Lifestyle

Lotto e Superenalotto, estrazione di oggi 23 ottobre: numeri vincenti