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Oroscopo del giorno, le previsioni del 26 ottobre segno per segno

Lifestyle

Introduzione

Tutto pronto per vivere da vicino una nuova giornata: sarà ricca di sorprese? Lavoro, amore e finanze ti supporteranno? Ecco, per tutti i segni zodiacali, il dettaglio su cosa può accadere nell’oroscopo del 26 ottobre.

 

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Quello che devi sapere

ARIETE

Qualche incomprensione invita alla calma. In amore cresce la sintonia, mentre i single cercano conferme. Sul lavoro l’impegno porta risultati, ma evitate di affaticarvi troppo. La fortuna favorisce le scelte ponderate.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dell'Ariete

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TORO

Un po’ di nervosismo potrebbe complicare i rapporti. In amore tornano dolcezza e passione, mentre sul lavoro è meglio rimandare le decisioni importanti. La fortuna vi aiuta a riconoscere le occasioni migliori.

 

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GEMELLI

Determinazione e lucidità vi permettono di superare gli ostacoli. In amore si riaccende il desiderio, con incontri promettenti per i single. Sul lavoro evitate di forzare i cambiamenti. La fortuna premia la creatività.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dei Gemelli

 

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CANCRO

La famiglia vi regala tranquillità e buonumore. In amore vivete momenti di grande complicità, mentre sul lavoro organizzazione e intuito favoriscono nuovi progetti. La fortuna accompagna i vostri progressi.

 

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LEONE

Una buona energia vi aiuta ad affrontare gli impegni. In amore cresce la voglia di condividere nuove esperienze, mentre sul lavoro i risultati alimentano le ambizioni. La fortuna vi invita a essere generosi con chi amate.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Leone

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VERGINE

Ottimismo e fascino rendono piacevole la giornata. In amore lasciatevi andare senza troppe esitazioni, mentre sul lavoro la vostra precisione permette di pianificare il futuro. La fortuna favorisce i rapporti familiari.

 

Leggi l'oroscopo del giorno della Vergine

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BILANCIA

Il vostro carisma conquista chi vi circonda. In amore la passione si intensifica, ma evitate la gelosia. Sul lavoro affrontate con fermezza eventuali provocazioni. La fortuna vi regala serenità negli affetti.

 

Leggi l'oroscopo del giorno della Bilancia

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SCORPIONE

Vitalità e sicurezza vi rendono intraprendenti. In amore il vostro magnetismo favorisce nuove conquiste, mentre sul lavoro idee brillanti aiutano a gestire le novità. La fortuna sostiene la soluzione di vecchie questioni.

 

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SAGITTARIO

Prontezza e intuito vi aiutano nelle situazioni complicate. In amore crescono entusiasmo e coinvolgimento, mentre sul lavoro le vostre aspirazioni richiedono pazienza. La fortuna favorisce nuovi progetti di viaggio.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Sagittario

9/12

CAPRICORNO

Una giornata riflessiva vi spinge a concentrarvi sui vostri obiettivi. In amore tornano romanticismo e desiderio, mentre sul lavoro emergono idee originali. La fortuna vi invita a mostrare maggiore comprensione verso i familiari.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Capricorno

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ACQUARIO

Entusiasmo e determinazione vi avvicinano alle vostre mete. In amore la complicità si rafforza, ma evitate dichiarazioni affrettate. Sul lavoro alcune opportunità richiedono ancora pazienza. La fortuna premia il dialogo.

 

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PESCI

Sensibilità e creatività vi accompagnano nelle vostre attività. In amore si aprono possibilità interessanti per i single, mentre sul lavoro una buona organizzazione facilita gli impegni. La fortuna favorisce nuovi progetti da condividere.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dei Pesci

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