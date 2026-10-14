Oroscopo del 14 ottobre, scopri cosa ti riservano gli astri

Giornata con qualche alto e basso: adattabilità e creatività saranno preziose per affrontare gli imprevisti. In amore torna la serenità e cresce la complicità. Sul lavoro efficienza e impegno saranno riconosciuti. La fortuna consiglia di riflettere prima di agire d'impulso.

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