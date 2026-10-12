Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 12 ottobre

Qualche ostacolo può rendere la giornata più impegnativa, ma avete creatività e determinazione sufficienti per superare ogni difficoltà. In amore mantenete la calma e lasciate spazio alla comprensione, mentre sul lavoro la vostra efficienza vi permette di difendere ciò che avete costruito; la fortuna invita alla prudenza e a valutare bene ogni proposta.

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