Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Oroscopo del giorno, le previsioni dell'1 luglio segno per segno

Lifestyle

Introduzione

Al  via c'è una nuova giornata tutta da vivere: sarà ricca di novità? Lavoro, amore e finanze ti stupiranno in positivo? Ecco, per tutti i segni zodiacali, il dettaglio su cosa può accadere nell’oroscopo dell'1 luglio.

 

LEGGI L'OROSCOPO DEL 2026

Quello che devi sapere

ARIETE

La giornata scorre con energia alta e una sensazione di grande vitalità generale, con buone vibrazioni negli affetti e nell’ambiente familiare. In amore c’è chiarezza e sintonia, mentre sul lavoro emergono idee utili da sviluppare con altri. La fortuna accompagna le azioni, ma serve non esagerare con le energie.

Leggi l'oroscopo del giorno dell'Ariete

1/12

TORO

La giornata alterna momenti di serenità e qualche piccolo nervosismo, soprattutto nei rapporti personali. In amore prevale l’improvvisazione che aiuta a superare imprevisti, sul lavoro meglio non dare troppo peso agli intoppi. La fortuna resta altalenante, ma dipende molto da come si affrontano le situazioni.

Leggi l'oroscopo del giorno del Toro

2/12
pubblicità

GEMELLI

 Si respira una forte leggerezza mentale e una spinta a muoversi tra idee e contatti nuovi. In amore cresce la complicità e la voglia di vivere momenti intensi e dinamici. Sul lavoro arrivano intuizioni utili, mentre la fortuna si lega alla crescita personale e culturale.

Leggi l'oroscopo del giorno dei Gemelli

3/12

CANCRO

 La giornata è serena e in progressivo miglioramento, con un buon equilibrio tra energia e calma interiore. In amore domina la serenità e la voglia di costruire legami solidi e sinceri. Sul lavoro arrivano intuizioni creative, mentre la fortuna nasce soprattutto dall’armonia emotiva.

Leggi l'oroscopo del giorno del Cancro

4/12
pubblicità

LEONE

L’inizio della giornata porta entusiasmo e una forte carica positiva in ogni ambito. In amore cresce la passione e la capacità di vivere emozioni profonde e coinvolgenti. Sul lavoro si chiudono questioni importanti, mentre la fortuna sostiene le decisioni più audaci.

Leggi l'oroscopo del giorno del Leone

5/12

VERGINE

La giornata invita a mantenere ordine e concentrazione, con un ritmo costante e produttivo. In amore si apre spazio alla novità e alla riscoperta dei sentimenti. Sul lavoro l’impegno porta risultati concreti, mentre la fortuna premia la costanza.

Leggi l'oroscopo del giorno della Vergine

6/12
pubblicità

BILANCIA

La giornata è dinamica e centrata sulle relazioni, con bisogno di confronto e armonia. In amore cresce l’intesa e la capacità di condividere scelte importanti. Sul lavoro la creatività aiuta a emergere, mentre la fortuna arriva attraverso le persone.

Leggi l'oroscopo del giorno della Bilancia

7/12

SCORPIONE

La giornata scorre con intensità ma anche con una maggiore capacità di equilibrio interiore. In amore aumenta la complicità e il desiderio di stabilità emotiva. Sul lavoro è utile mantenere diplomazia, mentre la fortuna si manifesta in modo discreto.

Leggi l'oroscopo del giorno dello Scorpione

8/12
pubblicità

SAGITTARIO

La giornata è vivace e ricca di stimoli, con un’energia che spinge verso nuove esperienze. In amore prevale il romanticismo e la voglia di vivere emozioni sincere. Sul lavoro si rafforza la fiducia nelle proprie capacità, mentre la fortuna aiuta nelle relazioni.

Leggi l'oroscopo del giorno del Sagittario

9/12

CAPRICORNO

La giornata porta stabilità e buona energia, con una forte presenza nelle relazioni sociali. In amore contano fedeltà e solidità del legame, vissuti con intensità. Sul lavoro la costanza permette di portare avanti gli obiettivi, mentre la fortuna è legata alla determinazione.

Leggi l'oroscopo del giorno del Capricorno

10/12
pubblicità

ACQUARIO

La giornata invita a ritrovare calma dopo una fase più impegnativa, con mente più lucida. In amore cresce il bisogno di dolcezza e vicinanza emotiva. Sul lavoro la tenacia aiuta a chiudere ciò che era rimasto in sospeso, mentre la fortuna premia la pazienza.

Leggi l'oroscopo del giorno dell'Acquario

11/12

PESCI

La giornata è brillante e sostenuta da energia mentale e fisica in forte ripresa. In amore c’è grande passione e possibilità di incontri significativi o rafforzamento dei legami. Sul lavoro arrivano idee chiare e produttive, mentre la fortuna segue chi agisce con decisione.

Leggi l'oroscopo del giorno dei Pesci

12/12
pubblicità

Leggi anche

Lifestyle

Oroscopo del giorno, le previsioni dell'1 luglio segno per segno

Lifestyle

Non solo aria condizionata, 9 trucchi per dormire con il caldo

Lifestyle

Estrazioni Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti di oggi 30 giugno

Lifestyle

Oroscopo del giorno, le previsioni del 30 giugno segno per segno

Lifestyle

Oroscopo settimanale, le previsioni dal 29 giugno al 5 luglio